Американский журнал Institutional Investor – одно из ведущих мировых финансовых изданий - признал лидерство компании в химической индустрии развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки. «ФосАгро» удостоено наибольшего количества наград, а топ-менеджмент компании признан лучшей командой руководителей в отрасли.Рейтинг Institutional Investor отражает мнения 385 ведущих экспертов инвестиционной области из 240 компаний, оказывающих финансовые услуги. Все голоса оцениваются по пятибалльной шкале, которая применяется к каждой из предложенных категорий: «Генеральный директор», «Финансовый директор», «Директор по связям с инвесторами», Программа по взаимодействию с инвесторами», «День инвестора» и «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности». Итоговый рейтинг в каждой из категорий основан на объединенном голосовании представителей аналитического сообщества со стороны покупателей и продавцов.В этом году именно «ФосАгро» заняла первые места в ежегодном рейтинге, по мнению инвестиционного сообщества, генеральных и финансовых директоров и специалистов в области связей с инвесторами. «ФосАгро» лидирует сразу в шести номинациях среди компаний химической отрасли. В частности, в номинации «Генеральный директор» лучшим стал Андрей Гурьев, «Финансовым директором» года стал Александр Шарабайко. Помимо этого, «ФосАгро» возглавила рейтинг Institutional Investor в номинациях «Программа по взаимодействию с инвесторами», «День инвестора» и «Метрики экологической, социальной и управленческой ответственности».- Столь высокое признание результатов как компании в целом, так и отдельных членов команды, со стороны одного из наиболее авторитетных финансовых изданий в мире, является лучшей обратной связью инвестиционного сообщества и свидетельством правильности выбранного «ФосАгро» пути развития, - считает председатель Совета директоров компании Ксавье Роле. - Для меня важно видеть, что компания ведет открытый диалог с инвесторами, рыночными экспертами и другими стейкхолдерами, каждый год ставит все более амбициозные цели и своим примером задает вектор развития другим компаниям из химической отрасли не только в регионе развивающихся стран Европы, Ближнего Востока и Африки, но и глобально.Точки ростаЭффективность команды управленцев подтверждается наглядно – несмотря на пандемию, 2020 год оказался для «ФосАгро» без преувеличения рекордным во многих сферах – начиная от роста производства, заканчивая социальными проектами и мероприятиями в сфере экологии, которые заняли достойное место в числе лучших мировых практик.Что касается производства, уходящий год ознаменуется для «ФосАгро» рекордным объемом выпуска минеральных удобрений – свыше 10 млн тонн. Поскольку в процессе производства компания использует исключительно собственное сырье, выросли и объемы его добычи. Здесь первую скрипку играет Кировский филиал АО «Апатит», на рудниках которого было добыто 37,5 миллионов тонн руды, а производство апатитового концентрата достигло уровня в 10,5 млн тонн. Это лучший результат предприятия за 27 лет.При всем этом именно в непростом 2020-м компания заложила прочный фундамент для дальнейшего развития. «ФосАгро» стала одной из первых крупных отечественных компаний, которая воспользовалась новым инструментом господдержки инвестиций и заключила с Министерством экономического развития соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Оно подразумевает строительство нового производственного комплекса компании в Волхове, благодаря которому выпуск товарной продукции здесь возрастет более чем в 4 раза – с 200 до 860 тысяч тонн, а переработка апатитового концентрата увеличится с текущих 300 тысяч до 1 миллиона тонн. Стоимость проекта, завершение которого с выходом на проектную мощность запланировано на 2023 год, составит 28 млрд рублей. В уходящем году был завершен еще один крупный инвестпроект компании - масштабная программа по коренному техническому перевооружению химического кластера «ФосАгро» в Череповце стоимостью более 100 млрд рублей.Логично, что рост производства готовой продукции потребует от предприятия и увеличения объемов добычи сырья. И «ФосАгро» к этому готова. В 2020 году в Кировском филиале АО «Апатит» завершены два крупных инвестпроекта, которые решают именно эту задачу. В их числе –техперевооружение Главного ствола №1 Кировского рудника, которая повысила его производительность на 25%, а также внедрение технологии дистанционного бурения глубоких скважин на втором подземном руднике предприятия – Расвумчоррском (на Кировском руднике компании этот проект реализуется с 2018 года).Помимо этого, на Кировском руднике начато строительство главных вентиляторно-калориферных установок на двух воздухоподающих стволах. Проект реализуют в рамках инвестпроекта по отработке запасов горизонта +10 м. Летом уходящего года был открыт сервисный центр по обслуживанию и ремонту самоходной техники фирмы «Катерпиллар» на Расвумчоррском руднике. Специальную камеру оборудовали прямо в подземке на горизонте +310 метров и теперь благодаря такому решению для прохождения ТО и ремонта технику нет нужды поднимать на поверхность.Противовирусный щитВ компании подчеркивают, что добиться столь впечатляющих результатов было бы невозможно без ответственного подхода к борьбе с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Десятки тысяч членов трудового коллектива компании с пониманием и высоким уровнем ответственности отнеслись к введению весной уходящего года строгих корпоративных стандартов безопасности. Благодаря им ношение масок и респираторов, термометрия, дезинфекция и соблюдение социальной дистанции – стали новыми стандартами поведения на предприятиях группы. Как следствие – ни в одном из предприятий «ФосАгро» не было допущено вспышки опасного заболевания.Руководители «ФосАгро» не раз подчеркивали, что люди - самое большое богатство компании. И главное достижение этого года заключается в том, что удалось уберечь трудовые коллективы и сохранить здоровье не только работников компании, но и членов их семей, а также многих жителей городов присутствия. В компании также заявили о готовности начать корпоративную программу вакцинации от COVID-19, как только вакцина появится в широком доступе.Впрочем, связывая с вакцинацией надежды на здоровое будущее, в «ФосАгро» не забывали и о настоящем. С самого начала пандемии компания усилила традиционную шефскую помощь над учреждениями здравоохранения регионов и городов присутствия, помогая им в приобретении жизненно важных лекарств и техники. В этом плане показателен пример сотрудничества Кировского филиала АО «Апатит» и Апатитско-Кировской центральной городской больницы. Для нее «ФосАгро» приобрела два автомобиля скорой помощи, оборудованных аппаратами искусственной вентиляции легких, рентген-аппарат и компьютерный томограф, кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, анализаторы крови, стерилизаторы, более 17 тысяч одноразовых костюмов инфекционной защиты, а также крупные партии масок, одноразовых шприцев, большие партии медикаментов и другое оборудование, необходимое в борьбе с COVID-19.Следует отметить, что не был свернут ни один благотворительный или социальный проект, анонсированный компанией. Все это было не только позитивно встречено работниками и населением, но и отмечено на мировом уровне экспертами в области экологической безопасности, социальной ответственности и устойчивого развития.- Результаты компании находят все больший отклик со стороны рынка. Так, в августе 2020 года авторитетное агентство MSCI ESG Research повысило рейтинг ФосАгро до BBB, а в ноябре компания значительно улучшила свои позиции в ESG риск-рейтинге от Sustainalytics. Я рад, что ФосАгро демонстрирует столь впечатляющие результаты, и уверен, что компания продолжит последовательное развитие по всем направлениям, - считает Ксавье Роле.К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru