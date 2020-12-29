Новый год-2021 в Мурманске: Праздничный график работы мед- и госучреждений, экстренных служб.Новый 2021 год уже на пороге. Завтра нас ждет самая волшебная ночь в году - с ароматом хвои, мандаринов, блеском гирлянд и счастливых глаз. Правда, пока одних ждет наслаждение бездельем, другим придется нести трудовую вахту. Не дай бог, кто-то заболеет или прорвет трубу. Мы составили график, как будут работать спецслужбы на этих праздниках.Не чихай!Мы искренне желаем вам не болеть ни в Новый год, ни потом.Новшество этого года – «ковидная» работа. С 31 декабря по 10 января будут работать службы дистанционного мониторинга состояния пациентов с коронавирусом и патронажные бригады неотложной медицинской помощи для осмотра на дому пациентов с установленным диагнозом COVID-19.Поликлиники:- 1, 3, 5, 7 и 10 января – выходные; - 31 декабря, 2, 4, 6, 8 и 9 января с 9.00 до 15.00 работают дежурные службы, прием вызовов на дом с 09.00 до 12.00. Поликлиники № 1 и 2 в эти дни будут открыты с 09.00 до 15.00, а принимать вызовы на дом будут с 09.00 до 14.00.Детские поликлиники: - 2 января с 10.00 до 12.00 - оториноларинголог в поликлинике № 1 (ул. Папанина, 1);- 4 января с 10.00 до 12.00 - детский хирург в поликлинике № 1 (ул. Папанина, 1), с 10.00 до 12.00 - травматолог в поликлинике № 4 (ул. Бочкова, 1);- 8 января с 10.00 до 12.00 – оториноларинголог в поликлинике № 5 (ул. Инженерная, 1а).Стоматология: - 1 января с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи в стоматологическом отделении № 2 (пр. Героев-североморцев, 56);- 2 января с 09.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78) и детское стоматологическое отделение (ул. С. Перовской, 8), с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи в отделении № 2;- 3 января с 08.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи в отделении № 2;- 4 января с 09.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 2, с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи отделения № 2;- 5 января с 09.00 до 15.00 - детское стоматологическое отделение, отделение № 3 (ул. Буркова, 17), стоматологическое отделение при поликлинике № 2 (пр. Кольский, 149а), с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи там же; - 6 января с 09.00 до 15.00 - стоматологическое отделение № 1, с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи при отделении № 2;- 7 января с 08.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи при отделении № 2;- 8 января с 09.00 до 15.00 - стоматологическое отделение при поликлинике № 2, с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи при отделении № 2; - 9 января с 09.00 до 15.00 - детское стоматологическое отделение, отделение № 3, стоматологическое отделение при поликлинике № 2 и стоматологическое отделение № 2, с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи при отделении № 2;- 10 января с 08.00 до 14.30 и с 15.30 до 22.00 - кабинет неотложной стоматологической помощи при отделении № 2.Женские консультации:№ 1 (ул. Карла Маркса, 9) - 31 декабря, 4 и 8 января с 9.00 до 15.00, остальные дни – выходной;№ 2 (ул. Лобова, 8) – 31 декабря, 2 и 6 января с 9.00 до 15.00, остальные дни – выходной;№ 3 (пр. Кольский, 143/145) – 31 декабря, 6 и 9 января с 9.00 до 15.00, остальные дни – выходной.ПенсииТак как 3 и 4 января 2021 года являются выходными, то доставка пенсий за январь будет происходить 29 и 30 декабря 2020 года. С 5 января 2021 года доставка пенсий через отделения почтовой связи будет осуществляться в обычном порядке, в соответствии с графиком доставки.Почта31 декабря почтовые отделения закроются на час раньше. 1, 2 и 7 января – выходной, 3, 4, 5, 6, 8, 9 и 10 января все отделения будут работать по обычному графику.Братья наши меньшиеНашим четвероногим (и не только) друзьям тоже иногда нужна помощь Айболита. Без нее они на праздниках не останутся.Лечебница на ул. Книповича, 51а:1, 2, 3, 7, 10 января – выходной;31 декабря – с 09.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 4, 5, 8, 9, 11 января – с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; 6 января - с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00.Ветеринарный кабинет на ул. Шабалина, 45:31 декабря - 10 января – выходной; 11 января - с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.Ветеринарный кабинет на ул. Осипенко, 8:31 декабря – с 09.00 до 15.00, перерыв с 12.00 до 13.00; 1 - 8, 10, 11 января – выходной; 9 января - с 09.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.АварияЕсли случится коммунальная беда, можно позвонить по телефону 051 (при условии, что служба относится к вашему дому). Звонки принимаются все праздники в круглосуточном режиме.Нужна бумагаЗагс Мурманска 31 декабря, 1 - 3, 6 и 7 января будет отдыхать. 4 ,5, 8 и 9 января будет работать только отдел регистрации смерти - с 9.00 до 15.00. Необходима предварительная запись по телефону 25-24-43.Когда надо быстроНапоминаем: если случилась беда, необходимо немедленно звонить в «Службу спасения» по телефонам: 01 и 112.Звонок в полицию:02 - дежурная часть УМВД России по городу Мурманску;40-76-10 - отдел полиции № 1 (Октябрьский округ);40-61-10 - отдел полиции № 2 (Ленинский округ);40-60-10 - отдел полиции № 3 (Первомайский округ).Надо ехатьВ новогодние праздники автобусы и троллейбусы будут бегать по улицам Мурманска, но интервал движения изменится, ведь вводится праздничное расписание.31 декабря автобусы № 10А, 18, 24 и троллейбусы № 3, 4, 6, 10 будут работать по расписанию \\"Воскресенье\\" и закончат курсировать в полночь.Автобусы № 5, 19, 33Р, 3Т, 6Т, 7Т работают по расписанию «Воскресенье». Автобус № 27 - по специальному расписанию, автобусы № 11, 4Т - по расписанию «Суббота».А вот автобусы № 1, 25, 29 не будут курсировать до 10 января включительно.Социально значимый маршрут по городскому кладбищу будет осуществлять свою работу 2, 3, 7, 9 и 10 января 2021 года. Маршрут не будет работать 1, 4, 5, 6 и 8 января.В ночь с 31 декабря на 1 января троллейбусы № 4, 6 и автобус № 18 работают по специальному расписанию «Новогодняя ночь».1 января 2021 года троллейбусы работают по специальному расписанию «01 января». Автобусы № 3Т, 4Т, 6Т, 7Т, 1, 11, 25, 29 не работают. Автобусы № 10А, 18, 24, 27, 33Р работают по специальному расписанию «01 января» (автобусный маршрут № 27 работает по маршруту ул. Крупской — ул. Магомета Гаджиева). Автобусы № 5 и 19 работают по расписанию «Зима. Воскресенье».Со 2 по 10 января включительно троллейбусы работают по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобусы № 3Т, 4Т, 6Т - по специальному расписанию, автобусы № 5, 10А, 18, 19, 24, 27, 33Р - по расписанию «Зима. Воскресенье». Автобус № 7Т работает по действующему расписанию, автобусные маршруты № 1, 11, 25, 29 не работают и выйдут на линию 11 января 2021 года.Подробнее с расписанием общественного транспорта можно ознакомиться на сайте «Электротранспорта».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕМурманская область может присоединиться к всероссийской акции «Народная новогодняя столица». Достаточно опубликовать фото или видео с призывом встретить Новый год в своем городе или поселке (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru