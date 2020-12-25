Конец года – пора довольно мучительная. За несколько дней до боя курантов в разных комитетах и министерствах атмосфера царит отнюдь не праздничная, а весьма напряженная – принимаются бюджеты всех уровней.Вектор - на социальную сферуНа заседании Мурманской областной Думы 22 декабря приняли законопроект о бюджете региона на 2021 год. Надежды на профицит, который мы видели 12 месяцев назад, не было: как можно уйти в плюс, если с весны мы живем под гнетом коронавируса?О том, как распределить деньги, депутаты спорили горячо.- Работа по проекту регионального бюджета шла совместно с исполнительной властью до его внесения в Думу. Бюджет формировался в условиях непростой экономической и финансовой ситуации. При этом он сохранил социальную направленность, с учетом задач, поставленных президентом страны. Наиболее острые проблемы отмечены в постановлении Думы к проекту главного финансового закона, - отметил председатель регионального парламента Сергей Дубовой.И все-таки бюджет утвердили. Его доходы в 2021 году составят 82,36 миллиарда рублей, расходы – 86,39 миллиарда рублей. Дефицит составил 4,9%. Областная казна осталась социально ориентированной: на эту сферу потратят 17,3 миллиарда рублей, на образование и науку – 20 миллиардов и еще 14 миллиардов – на здравоохранение.Есть в документе и ряд важных трат, которых нельзя избежать даже в условиях коронавируса. Например, дополнительную финансовую поддержку получит предприятие «Тулома». Также предусмотрено финансирование ремонта дорог, больниц (для той же областной закупят офтальмологическое оборудование).Впервые за долгие годы - минусБюджет Мурманска тоже принимали мучительно, и все из-за той же пандемии. Еще летом стало понятно, что она откусит от городской кубышки почти миллиард рублей. В частности, столица Заполярья получит меньше налоговых отчислений из-за ковидных льгот для бизнеса.- Впервые за многие годы мы принимаем не профицитный, а дефицитный бюджет. Конечно, пессимистический весенний прогноз не оправдался - мы вышли с показателями лучше. Но все-таки бюджет очень сложный, - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев. - Бюджет полностью ориентирован на ситуацию, происходящую и в городе, и в стране в целом. Она динамична, и предвидеть, как будут складываться обстоятельства в следующем году, крайне сложно.Дефицит городской казны значительно больше, чем областной – муниципалитет достиг максимально допустимой отметки в 10%. При расходах в 18,88 миллиарда рублей доходы составят 18 миллиардов рублей.– Главное, что в это непростое для всех время бюджет сохранил свою социальную направленность. Вся наша работа подчинена основной задаче – обеспечению качества жизни мурманчан, – прокомментировал глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Расходы на социальную сферу в этом году составили 67,1% от их общего числа. Самым емким в финансовом плане остается образование. С уверенностью могу говорить о том, что мы сделаем все, чтобы социальные обязательства перед горожанами были выполнены в полном объеме.От ряда трат все же пришлось отказаться. Например, на реконструкцию спорткомплекса «Авангард» и кинотеатра «Родина» денег пока нет.При этом уже в начале года казну ждут корректировки, ведь пандемия показала, как сложно загадывать наперед. Также город ведет работу по компенсации выпадающих бюджетов, где без помощи региона никуда. По самым скромным оценкам, Мурманску нужно около 500 миллионов из областного бюджета.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалюты и фейерверки на Новый год-2021 в Мурманске: когда начнутся, где посмотреть, площадки для запуска. Праздничный салют на Новый год-2021 в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru