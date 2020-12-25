Во всем мире и особенно в России Святитель Николай Чудотворец – один из самых почитаемых святых. Обычно день его памяти собирает в Бари много паломников, большинство из которых – наши сограждане. Для них побывать на литургии и молиться вместе с любимым Святым – очень важное событие в жизни.На протяжении нескольких лет по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла дважды в год, в дни памяти святого - в мае и декабре, компанией «ФосАгро» организуются благотворительные паломничества в Бари, в которых уже приняли участие более 3 тысяч человек. Сейчас они из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса, приостановлены, как и другие массовые паломнические туры. Но нет сомнений, все возобновится сразу после нормализации эпидемиологической обстановки.Несмотря на тяжелую ситуацию во всем мире с пандемией, в этом году в Бари с благой миссией все же направилась небольшая группа паломников из России.Как сообщает ПАТРИАРХИЯ.ru, в состав паломнической группы, которую возглавил митрополит Волоколамский Иларион, вошли заместитель председателя Совета директоров ПАО «ФосАгро» А.Г. Гурьев, генеральный директор ПАО «ФосАгро» А.А. Гурьев и другие представители компании, которые ранее приняли участие добровольцами в испытаниях отечественной вакцины от COVID-19 «Спутник V». При технической поддержке компании «ФосАгро» православным порталом «Иисус» была организована онлайн-трансляция Литургии у мощей святителя Николая.- Со всего лица земли люди обращаются в молитве к Святителю Николаю и удивительным образом получают удостоверение о том, что он эти молитвы слышит и на них откликается. Я думаю, что в жизни каждого, кто собрался здесь, и каждого из тех, кто сегодня в других местах празднует память Святителя и Чудотворца Николая, были такие события, которые совершенно очевидным образом показывали, что Святитель Николай присутствует в нашей жизни. Это многие и многие истории, которые, если их начать описывать, то, по слову евангельскому, «и самому миру не вместить написанных книг», - сказал в своей проповеди митрополит Иларион.Ее, благодаря трансляции на портале «Иисус» смогли посмотреть уже более 42 тысяч человек по всему миру. Люди присылали и продолжают присылать свои благодарные отклики.«Спаси Господи духовенство и всех присутствующих на литургии у самого святителя Николая! Считаю, в наше непростое время это чудо!», - написала Надежда Алексеенко. «Спаси Господи! С праздником всех православных христиан! Благодарю за трансляцию! Низкий поклон за такой подарок!», - комментирует Наталья Савкина. «Это ли не Чудо: участвовать благодаря прямой трансляции в Литургии у мощей святого Николая Чудотворца, не выезжая из дома, живя в России?! Слава Богу за все!» - поделилась радостью Людмила Стрельникова. «Спасибо огромное за такой подарок! Многая и благая лета вам в здравии!», написала Ирина Правдина. «Благодарим за трансляцию. С праздником Святого Николая», говорится в сообщении Прасковьи Козловской.В крипте базилики святителя Николая состоялось славление у мощей святого. В завершение настоятель храма священник Джованни Дистанте обратился к митрополиту Илариону со словом приветствия, вручив архипастырю сосуд с миром от мощей святителя Николая Чудотворца.Поблагодарив его за теплый прием, владыка Иларион сказал: «Я хотел бы выразить сердечную благодарность отцу Джованни и братии доминиканского монастыря, которые уже на протяжении многих веков заботятся о сохранении мощей святителя и чудотворца Николая и в последние десятилетия открыли двери этого храма для православных паломников из России, Украины, Белоруссии, Молдовы и других стран, приезжающих сюда, чтобы поклониться святому, почитаемому и на востоке, и западе, и на севере, и на юге. Я хотел бы пожелать вам, дорогие братья, чтобы то испытание, которое постигло всех нас, поскорее закончилось».К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru