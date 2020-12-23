НКО, АНО - что стоит за этими аббревиатурами? Некоммерческая организация, автономная некоммерческая организация - не самые понятные слова для россиян. А ведь на деле такие общества выполняют важную работу, не получая за это деньги. О том, чем живет некоммерческий сектор и с какими проблемами сталкивается, «Комсомольская правда»-Мурманск» поговорила с его представителями на круглом столе.Из-за пандемии встреча прошла не в редакции, а в виртуальном пространстве. Сейчас многие стороны нашей жизни перешли в онлайн, и работа участников нашего круглого стола не оказалась поставлена на паузу.Так, организация помощи нарко- и алкозависимым, лицам бомж и попавшим в трудную жизненную ситуацию «Содействие» не может повесить табличку «Закрыто из-за коронавируса». В регионе сотни людей, которые сами вряд ли смогут оттолкнуться от дна, на котором оказались.- У того, что мы являемся некоммерческой организацией, есть ряд преимуществ. Например, реабилитационные программы есть при больницах, но у бюджетных организаций существуют свои рамки. Конечно, у нас они тоже присутствуют, но все-таки у нас больше возможностей. Но есть и ряд проблем. Самая главная – это финансирование, - отмечает старший клинический психолог «Содействия» Алексей Котович.Некоммерческие организации обычно живут за счет поддержки крупного бизнеса или бюджетных денег, например, грантов. Но чтобы их получить, надо оформить десятки бумаг, пройти непростые этапы конкурсов, а также отчитаться потом за каждый рубль. Хотя некоторые делают это профессионально и готовы помогать другим. Например, общественная организация содействия развитию гражданского общества Печенгского района. Ее председатель Юлия Фроленкова отмечает, что оформление различных заявок и документы – изматывающий энергоемкий процесс. И специалисты этой организации приходят на помощь, например, школам, помогая им заявляться на конкурсы.А вот председатель Мурманской региональной общественной организации «Резонанс» Константин Курилович решил создать общество защиты прав потребителей, когда на личном примере узнал, как важно быть подкованным в законе.- Я сам столкнулся с неприятной ситуацией, и мне помогли мои знания как юриста. Но у многих таких навыков нет, а услуги профессионалов стоят дорого. Например, нужно вернуть наушники за три тысячи рублей, а представительство в суде от юридической фирмы обойдется тысяч в 15, - отметил Константин Курилович.Существовать некоммерческому сектору сложно, но все-таки возможно. Яркий пример «Детская деревня-SOS» в Кандалакше. Это не детский дом, а несколько семей, в которых приемная мама живет вместе с 5-7 детьми, стараясь дать им родительскую любовь, которой ребята были в силу разных обстоятельств обделены.- Мы всегда искали разные способы, как получить поддержку. Сейчас таких возможностей много, например, стать поставщиком социальных услуг и получать компенсацию за это от государства. Также когда наша организация только создавалась, в бюджете Мурманской области были заложены выплаты детям-сиротам, хотя основное финансирование идет от Российского комитета «Детские деревни-SOS», - отмечает директор программы в Кандалакше Елена Викторова. – Но, конечно, некоммерческому сектору надо обязательно участвовать в конкурсах разных уровней, начиная от президентских грантов до грантов коммерческих структур и международных. Успех зависит от твоей активности. Также чтобы сотрудничество было успешным, важно быть участником государственных программ, входить в различные общественные советы. Посоветую коллегам не бояться. Возможностей много, виды льгот расширяются. Да, не всегда их легко получить, но надо стараться!Важный момент – сотрудничество некоммерческого сектора с журналистами. Увы, оно часто не складывается.- Про Мурманск еще пишут, а вот про другие города – разве что местные СМИ. Пригласить к нам на соревнования областные каналы практически невозможно, - поделился своим мнением президент федерации пейнтбола Мурманской области Алексей Чуфырев. – К сожалению, журналисты часто пишут про криминал, что-то плохое, а не про талантливую молодежь, например. А ведь патриотическое воспитание – это очень важно! Надо показывать примеры, которые вдохновляют.Поддерживает коллегу и Юлия Фроленкова:- Прошел год, как мы выиграли президентский грант. Об этом, конечно, написали, но вот тем, как мы его потратили, что сделали, не интересуются.Еще одну проблему работы с журналистами озвучил Константин Курилович.- Увы, нам часто предлагают сотрудничество на коммерческой основе, но у некоммерческих организаций больших возможностей нет, ведь мы не зарабатываем денег. В Мурманской области можно найти не так много СМИ, у которых приемлемая стоимость рекламы. Иногда нас зовут в качестве экспертов, но редко, - отметил участник нашего круглого стола.Пандемия наглядно показала, что без добрых, бескорыстных дел жить нам будет очень сложно. Поэтому некоммерческому сектору надо помогать держаться на плаву. Чем мы можем помочь? По крайней мере, рассказать о северянах с добрым сердцем.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Мурманской области появятся стенды с информацией о северном сиянии. Их установят на самых удачных и безопасных площадках региона (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru