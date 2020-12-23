До Нового года осталось всего ничего, и пока взрослые суетятся с горящими дедлайнами и покупкой продуктов к праздничном столу, дети ждут настоящего чуда – волшебника с заветными подарками. Чтобы не пришлось рвать волосы на голове в последнюю минуту и быстро переодевать родственника в первый попавшийся красный халат, родителям стоит подумать заранее о визите на дом Деда Мороза с его внучкой Снегурочкой.ЦеныКак узнала «КП», порадовать деток стоит не так дорого, если приглашать Дедушку за несколько дней до нового года. Так, в разных компаниях по предоставлению новогодних услуг цена варьируется от 700 до 2000 рублей, если заказывать кудесника до 28 декабря. Чем ближе к Новому году, тем выше становится стоимость. С 28 по 30 декабря придется отдать за волшебство от 2000 до 3000 рублей. Ну, а в канун праздника придется раскошелится значительно – цены начинаются от 4000 рублей и повышаются аж до 8000 рублей в зависимости от времени на часах. Соответственно, чем ближе полночь, тем больше купюр надо отдать.Уже с 1 января стоимость услуг Деда Мороза и Снегурочки идет на спад. Кудесник и его внучка в начале зимних каникул обойдутся в 2000-3000 рублей и меньше. Обычно заявки принимаются до 15 января.К слову, количество детей на цену обычно никогда не влияет, так что выгоднее организовывать встречу с волшебниками сразу для группы ребят.Программа развлеченийНу, а что же нам предлагают новогодние кудесники? В среднем, поздравление длится 15-20 минут. Но можно и больше – чародеи могут развлекать маленьких северян целый час. Программу компании предлагают на любой вкус, но в целом она похожа.Например, один из сайтов предлагает разные варианты. Так, за 15 минут волшебник и его внучка поздравят ребенка, споют с ним новогоднюю песенку, послушают его стишок, вручат подарок.За 30 минут помимо вышеперечисленного добрые чародеи проведут интересные конкурсы, игры, вместе с ребенком станцуют, споют, поводят хоровод. Фото - в подарок.Программа 60 минут оптимальна для группы детей. Сюда входят все развлекательные мероприятия, а также фокусы. Фотосъемка на протяжении всего торжества.Другие компании предлагают к тому же загадки от волшебника и новогодние хороводы вокруг елки. Есть и адаптивные программы для взрослых. А вот Санта Клауса или символ следующего года – Быка, позвать вряд ли получится, так как спросом они не пользуются.Заказ костюмаЕсли хочется выступить в роли Деда Мороза и Снегурочки самим, то можно заказать подходящие костюмы. Это обойдется дешевле, но нужно быть уверенным в своих актерских навыках, иначе все волшебство может в миг испарится.В комплектацию обычно входят халат с кушаком, варежки, шапка, парик, борода, мешок. Можно добавить и валенки с посохом. Для Снегурочки – халат, шапка и рукавицы. Аренда будет стоить от 800 до 2000 рублей за сутки.Напомним: в этом году главный Дед Мороз из Великого Устюга в Мурманскую область не приедет из-за пандемии. Вместо этого волшебник поздравлял северян онлайн из студии в Москве, а волонтеры помогали ему развозить подарки детям со всей страны.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСалюты и фейерверки на Новый год 2020 в Мурманске: когда начнется, где посмотреть, площадки для запуска. Праздничный салют на Новый год 2020 в Мурманске (Подробности)К ЧИТАТЕЛЯМСтали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31Почта red@kpmk.ru