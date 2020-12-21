Дед Мороз из Великого Устюга поздравил ребят из Мурманской области с Новым годом и подарил подарки

Чародей смог подарить детям новогоднее чудо, несмотря на пандемию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году из-за пандемии коронавируса к юным жителям Мурманской области не смог приехать главный Дед Мороз из Великого Устюга. Однако путешествие волшебника по городам России все же состоялось - оно проходит онлайн. Из специальной студии, которая была построена в Москве, новогодний кудесник вместе с телеканалом НТВ поздравляет детей и взрослых с наступающим праздником в прямом эфире. А тем временем его помощники доставляют подарки и помогают творить чудеса.

21 декабря зимний чародей рассказал, какие добрые дела он уже успел сделать в Заполярье, а также отметил, что Мурманск - это чудесный город, в котором живут замечательные люди.

- Вместе со своими помощниками я познакомился с ребятами из Оленегорской коррекционной школы-интерната. Всего в центре находятся 122 ребенка от 6 до 18 лет, из них 42 - сироты. Ребята с особенностями в развитии любят заниматься спортом: лыжами, настольным теннисом. А особенно - кататься на коньках. Вот только в учреждении имеется всего 10 пар такой обуви. Очень хотелось подарить ребятам новогоднее чудо, поэтому теперь в школе-интернате появилось много новых пар коньков. Также дети получили много игрушек и сладких подарков, - рассказал в прямом эфире хорошие новости Дедушка Мороз.

Также волшебник ответил на любопытные вопросы ребятишек. Он поведал, что в свой волшебный телескоп наблюдает за тем, кто хорошо себя ведет, а кто плохо, и к концу года хороших и добрых дел всегда получается больше, чем плохих. А еще выяснилось, что любимое блюдо Деда Мороза - это шанешки, маленькие румяные пирожки. Из музыки Дедушка предпочитает классику - Чайковского и Свиридова.

По словам кудесника, круглый год он получает письма от детей. Но под конец года их становится больше. Он прочитывает их всех, а помогают ему в этом снеговики-почтовики.

Для новогоднего чародея ребята из Мурманской области подготовили творческие номера. Так, воспитанники разных школ искусств исполняли песни, читали стихи, играли на музыкальных инструментах и танцевали. Дедушке Морозу все очень понравилось.

- Помните, что я по всем вам очень скучаю и обнимаю через километры. Я желаю, чтобы у каждого из вас была волшебная мечта и, в независимости от возраста, вы каждый день на шаг приближались к ее исполнению. А главное, не забывайте заботиться о тех, кто рядом с вами! - такое напутствие напоследок дал всем северянам добрый волшебник.

Основная цель новогодней акции — помочь тем, кто особенно нуждается в чуде и волшебных подарках: детям с особенностями в развитии и заболеваниями, ребятам, оставшимся без попечения родителей, семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. Всего за четыре года больших путешествий Дед Мороз вместе с командой НТВ проехал 51 тысячу километров — от Владивостока до Калининграда, посетил около 330 детских социальных учреждений и 300 многодетных и малообеспеченных семей и подарил 500 тонн подарков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мурманский сенатор Татьяна Кусайко приняла участие в акции «Дед Мороз в каждый дом». Вместе с новогодними волшебниками она встретилась с многодетными семьями и вручила детям сладкие подарки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru