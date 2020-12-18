«ФосАгро» ищет таланты: молодые лидеры науки представили свои изыскания руководству компании

По словам ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, проблема дефицита квалифицированных кадров сегодня характерна для большинства государств мира.

Форум был организован Международным центром компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. В нем приняли участие лауреаты научных конкурсов, проведённых организацией в 2020 году.

Цель мероприятия - дать студентам, аспирантам и специалистам топливно-энергетических и нефтехимических компаний возможность представить свои изыскания на суд ведущих профессионалов отрасли и получить их экспертную оценку. У последних же появилась возможность присмотреться к перспективным кадрам из числа лучших российских молодых исследователей.

По словам ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко, проблема дефицита квалифицированных кадров сегодня характерна для большинства государств мира. Поэтому в Европе, Азии и Африке неуклонно растёт число университетов и компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Центром ЮНЕСКО в области развития академической мобильности, унификации образовательных программ и внедрения единой международной системы сертификации инженеров.

- Лидеры крупных компаний, в том числе те, кто присутствуют сегодня на нашем форуме, прекрасно понимают, что в основе их успеха лежит человеческий капитал: управленцы, инженеры, те, кто обеспечивает функционирование технологических цепочек. Компетентные сотрудники – штучный товар, и в России они могут зарабатывать больше, чем за границей, - подчеркнул Владимир Литвиненко.

Подготовка именно таких специалистов – задача Международного центра компетенций в горнотехническом образовании под эгидой ЮНЕСКО. Сегодня он прилагает максимум усилий чтобы талантливая молодёжь смогла реализовать свой потенциал. В частности, направляет её на стажировки в вузы Европы и Китая и даёт возможность участвовать в программах двойных дипломов. Это повышает конкурентоспособность выпускников на рынке труда и позволяет им выбирать наиболее привлекательное направление своего развития.

Спрос на таких специалистов на рынке труда есть всегда. Это участникам форума подтвердил первый заместитель генерального директора и член Правления ПАО «ФосАгро» Сиродж Лоиков. По его словам, столь масштабные научные события - возможность заметить, пригласить на производство молодых специалистов еще до того, как они попрощаются с вузом. А для того, чтобы молодым талантам было проще влиться в коллектив и раскрыть свой потенциал, с 2012 года «ФосАгро «реализует программу «Молодые талантливые специалисты». В рамках нее для каждого участника разрабатывается план профессионального и карьерного роста, каждому назначается личный наставник, помогающий в производственном процессе, и куратор, который содействует адаптации в коллективе.

- Ежегодно по программе на предприятия трудоустраиваются 60 молодых выпускников вузов. Многие из них с ФосАгро со школьной скамьи. Пройдя обучение в ФосАгро-школах, ребята учатся по целевым программам в профильных университетах, становятся высококлассными специалистами и приходят на наши предприятия, - рассказал Сиродж Лоиков.

Помимо этого, первый заместитель генерального директора «ФосАгро» подчеркнул, что руководство компании уверено: без инноваций невозможно обеспечение конкурентоспособности и высоких темпов роста. Именно поэтому «ФосАгро» ежегодно направляет в НИОКР и развитие порядка 35 млрд рублей, наращивает собственный

научный потенциал и поддерживает партнерские отношения с целым рядом ведущих научных и образовательных учреждений.

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