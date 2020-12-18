Иван Ургант про зайца с бутылкой в Росте: «Почему сразу алкаш?»

Заяц-«алкаш» стал своеобразным символом новогодней Росты. Фото: vk.com/myrosta51

Где-то густо, где-то пусто - не все города Мурманской области достойно украсили к Новому 2021 году, хотя губернатор Андрей Чибис поручил создать северянам праздничное настроение которое очень нужно в период пандемии.

Неравенство можно заметить даже в границах одного города. Например, в центре Мурманска этой зимой стоят семиметровые олени и смешарики, дополненные виртуальной реальностью. А вот в Росте веет духом 90-х. Здесь у главной елочки микрорайона - у кинотеатра «Аврора» - уже который год не меняется ограждение. И все бы ничего, да только северяне рассмотрели на нем странного персонажа.

Этого зайца словно рисовал ребенок, да только рисунок не совсем детский, ведь сказочный персонаж держит в руках бутылку. Тут уж, как говорится, каждый думает в меру своей испорченности: то ли животного в лапах сидр, то ли шампанское. Но внешний вид тары и пробка говорят скорее в пользу второго варианта. Кстати, как говорят местные, косого видели и пару лет назад. И его обещали убрать, заменив украшения на новые, да только заяц прижился.

Зайчик благодаря «Вечернему Урганту» прославился на всю Россию. Фото: Кадр из передачи.

Северяне подняли на смех зайца-алкаша, как метко назвали его в соцсетях. Мало того, что рисунок увидела вся страна, ведь его показали в шоу «Вечерний Ургант».

- Почему если с бутылкой, то сразу алкаш? – с ироничной улыбкой спросил Иван Ургант. - Может, он решает проблему раздельного мусора? Не будем забывать про сложную эпидемиологическую обстановку: сейчас не лучшее время для народных гуляний, а такой заяц и детский хоровод отпугнет, и напомнит, что дома заскучал отец.

После такой славы зайчик до нового года не дожил.

- Как нам и обещали, елка зажгла свои огни, и зайчишка ускакал к себе в лес. Фото со всех сторон, чтобы все убедились, что косой нигде не спрятался, - сообщила в группе «Моя Роста» Ксения Шимонис.

Кстати, такое решение некоторых жителей микрорайона расстроило.

До нового года зайц не дожил. Фото: vk.com/myrosta51

А еще жители Росты переживают, что в других уголках Мурманска елки большие да нарядные, а у них - малышка. Они даже написали обращение в администрацию города. И вот какой ответ получили. Если убрать из него всю «воду» с канцеляризмами, то получит, что денег нет, но вы любуйтесь

- Мероприятия по улучшению качества городских пространств в соответствии с федеральными и муниципальными программами в Мурманске осуществляет «Мурманскими городскими парками и скверами» («МГПС»). Ежегодно учреждением приобретались новые новогодние световые инсталляции и украшения. К сожалению, угроза распространения коронавирусной инфекции сильно повлияла на привычное течение жизни и финансовое состояние не только обычных людей, но и бюджетов всех уровней. В этом году «МГПС» не приобретались новые световые элементы, при украшении города учреждение обошлось тем, что закуплено ранее. В преддверии празднования нового 2021 года организовано праздничное оформление территорий: вдоль улицы Лобова от хлебозавода «Виктория» до железнодорожного переезда в сторону Росты на опорах освещения установлены новогодние световые консоли, а расположенная на территории микрорайона аллея в районе дома №26 на улице Сафонова украшена световыми конструкциями «Салют», у кинотеатра «Аврора» установлена елка. 18 декабря будет украшен сквер у памятного знака «Первостроителям судоремонтного завода «Севморпуть». «МГПС» разрабатывает проект по праздничному украшению объектов благоустройства на территории микрорайона Росты в рамках единой стилистической концепции на следующий год, - ответили в мэрии.

Что ж, будем ждать, когда Годы Быка начнет подходить к концу – посмотрим, какое животное поселится в Росте. Кстати, в «Мурманских городских парках и скверах» «КП» сообщили, что к елке и зайцу у кинотеатра не имеют отношения и отправили за комментариями в администрацию Ленинского округа. А там журналистам сообщили, что тоже не имеют к елке отношения.

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