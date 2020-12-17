«Если бы не ребята, роды принимали бы в машине»: как сотрудники ДПС помогли роженице из Туломы вовремя добраться до больницы

Счастливая семья на выписке из роддома поблагодарила своих спасителей. Фото: Наталия Исмаилова

Рождение ребенка – важный и очень долгожданный момент. Однако наступить тот самый день X может в самое неподходящее время…

Так, в затруднительной ситуации оказалась роженица из Туломы, у которой внезапно начались схватки. С семьей она помчалась на машине в Мурманск, и когда казалось, что уже не успеть, спасение пришло от героев с мигалками.

- Вечером 12 декабря водитель автомобиля Renault обратился к инспекторам дорожно-патрульной службы Кольского района старшему лейтенанту полиции Андрею Сторожеву и капитану полиции Роману Жучкову, которые заканчивали службу. Мужчина сообщил, что в его автомобиле находится беременная супруга. Роженица нуждалась в срочной медицинской помощи, - рассказывают в УГИБДД УМВД России по Мурманской области.

О том, как началась эта история и чем же она закончилась, «КП» поведала свекровь беременной женщины Наталия Исмаилова.

- Мы с невесткой были на приеме у врача, готовились к больнице, сдали анализы на ковид. 14 декабря нужно было взять направление в роддом. Днем 12 декабря я поехала в Мурманск за покупками. Через некоторое время позвонила Марина и говорит: «Мама, как-то живот у меня болит странно». Тут я понимаю, что нужно ехать в роддом. Буквально через минут 20 она опять перезвонила и уже со слезами сказала: «У меня, похоже, схватки начались!», - обрисовывает картину наша собеседница.

Приехав из Мурманска в Тулому, семья посадила роженицу в автомобиль, и они помчались обратно в областной центр. Но в дороге схватки усилились - ребенок мог появиться прямо в машине. Тут-то на помощь и пришли сотрудники ДПС, машину которых заметил водитель и по совместительству супруг девушки.

- Выезжая с моста, мы увидели впереди нас автомобиль госавтоинспекторов. Мы их догнали и спросили, не смогут ли они нам оказать помощь. Сотрудники без всяких лишних вопросов сразу согласились, - рассказывает свекровь девушки.

В свою очередь инспекторы, понимая серьезность положения, связались с дежурной частью ОГИБДД ОМВД по Кольскому району и попросили заблаговременно предупредить врачей медучреждения. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки, дорожные полицейские сопроводили семейную пару до приемного покоя родильного отделения, где их ожидали медицинские работники.

- Время уже было около 18.50, мы понимали, что у невестки роды начинаются. Приехав к перинатальному центру примерно в 19.40, мы довели невестку до дверей и стали ждать. Через полчаса нам пришла СМС с радостным известием: «Мама, я родила!!!», - восклицает Наталия Исмаилова. - Мы были в таком шоке, плакали от радости. Затем начали искать сотрудников ДПС, чтоб их поблагодарить за оказанную помощь, ведь если бы не ребята, роды бы пришлось принимать в машине.

Счастливая семья нашла номер начальника ГИБДД по Кольскому району Михаила Кузина, который устроил жителям Туломы встречу с их спасителями.

- 17 декабря состоялась выписка женщины из роддома, где счастливые родители еще раз поблагодарили сотрудников полиции за оказанную помощь. Госавтоинспекторы поздравили счастливое и пополнившееся семейство с важным событием в их жизни, подарив цветы и пожелав им счастья, здоровья и благополучия, - сообщили в правоохранительном ведомстве.

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