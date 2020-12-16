В 2021 году Мурманская область станет регионом, где меньше всего вырастут коммунальные платежи

Сколько северяне будут платить за отопление, зависит от места жительства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новый год готовит нам неизбежный рост платы за коммунальные услуги. Они будут стоить дороже с 1 июля. Насколько широко надо открывать кошельки жителям Мурманской области?

- С 1 июля 2021 года средний рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги в Мурманской области составит 3,2 %. Это самый минимальный показатель на территории РФ. Показатели могут различаться в муниципалитетах в зависимости от текущих тарифов. Процент может быть ниже установленного среднего, однако для каждой квартиры он не может превышать 5,6%, - сообщили в региональном комитете по тарифному регулированию.

Давайте смотреть предметно. Сколько северяне будут платить за отопление, зависит от места жительства. Там, где установлен тариф, превышающий средний по региону – он равен 3457,63 руб./Гкал – повышать плату не будут.

Также зависит от населенного пункта тариф на водоснабжение и водоотведение.

- В целях сдерживания совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях, где установленные тарифы составляют 45 руб./м3 и выше, тарифы с 1 июля 2021 года останутся неизменными. Также тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области останутся самими минимальными в Северо-Западном федеральном округе и составят с 1 января 2021 года для домов с газовыми плитами – 2,82 руб./кВтч; для домов с электроплитами и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, – 2,086 руб./кВтч. А с 1 июля 2021 года 2,97 руб./кВтч и 2,197 руб./кВтч соответственно, - уточнили в комитете.

Тариф за вывоз твердых коммунальных отходов сейчас составляет 856,97 руб./м3, плата с одного проживающего в месяц составляет 128,55 рубля. С 1 июля 2021 года эти значения вырастут до 922,93 руб./м3 и 138,44 рубля с человека в месяц.

За газ северяне тоже будут платить больше, но не все – исключение сделают для жителей Заозерск, где цены уже сегодня сформировались на достаточно высоком уровне.

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