Семья – это самое важное

Одна из целей стратегического плана - стимулирование рождаемости в регионе и сокращение оттока населения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Одна из главных целей стратегического плана «На Севере – жить.2030» - сокращение оттока населения.

- Повышение рождаемости невозможно без повышения благосостояния граждан и создания комфортных условий для семьи и детства. В этом направлении поставлены задачи отработать выплату полярок молодым людям, стимулировать повышение зарплат на предприятиях Мурманской области, проиндексировать зарплаты определенным категориям бюджетников, чтобы исключить несправедливость, которая есть сегодня в оплате их труда, а также вести сбалансированную социальную поддержку материнства и детства. В частности, будет продолжен проект «Зарплата мамы», когда в связи с рождением первенца молодая мама получает ежемесячную поддержку от региона, а также реализованы программы поддержки занятости женщин с детьми: обучение и переобучение востребованным профессиям, трудоустройство неработающих матерей. Поскольку важную роль для семей играет доступность образования, в регионе будут продолжены строительство и модернизация школ и детских садов, - подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Из бюджетов всех уровней

Всего в Мурманской области действует 20 мер социальной поддержки семей с детьми, причем 7 осуществляются за счет федерального бюджета и 13 - за счет регионального. Меры поддержки предоставляются как с учетом дохода семьи, так и независимо от него. Объем предусмотренных на эти цели средств составляет 6,3 миллиарда рублей, из них 3,3 миллиарда - средства областного бюджета.

Напомним: этой осенью депутаты Мурманской областной Думы приняли важное решение - продлить действие регионального материнского капитала до 2026 года. Также продолжается выплата ежемесячного пособия в 14 000 рублей северянкам, которые родили первого ребенка до 26 лет. Региональная выплата стала дополнением к федеральной, которая реализуется с января 2018 года. Семьям со среднедушевым доходом не более 41 275 рублей, в которых родился третий (последующий) ребенок, предоставляется ежемесячная денежная выплата до достижения ребенком возраста 3-х лет в размере 17 709 рублей в месяц.

Фото: Правительство Мурманской области

- Кроме того, с июня этого года в Мурманской области появилась ежемесячная денежная выплата нуждающимся семьям на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 8 596,50 руб. Выплата устанавливается, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 17 149 рублей, - сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

Нужно больше

При этом в правительстве Мурманской области постоянно думают не только над сохранением мер поддержки, но и над их преумножением. Например, будет развиваться такой механизм, как социальный контракт, предусматривающий адресную поддержку семей с детьми, которым нужна материальная помощь в приобретении каких-либо предметов или оплате образовательных и иных услуг.

Также в рамках одной из программ национального проекта «Демография» в регионе проходит профессиональное переобучение молодых мам, которые временно не работают, потому что находятся в отпуске по уходу за ребенком. Подобная поддержка очень востребована, и власти думают в направлении расширения таких мер.

- В чем у нас сложность - в расширении этой линейки. На самом деле в регионе достаточно большой набор мер реализуется по поддержке семей. Это 20 мер - 7 федеральных, 13 региональных. Материальные и нематериальные. Мы открыты и с удовольствием примем предложения, какая еще мера была бы интересна нашим молодым семьям, многодетным семьям с точки зрения их поддержки именно нематериального характера, - сообщила первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко.

Подробнее о всех социальных выплатах и помощи населению можно узнать на сайте минсоцразвития региона minsoc.gov-murman.ru.

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