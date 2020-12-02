Составляющие успеха

В Мурманске планируют объединить три вокзала в один комплекс. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Многосторонность – так можно емко охарактеризовать стратегический план «На Севере – жить.2030», который был принят правительством Мурманской области в конце 2019 года. Его главная цель – улучшить качество жизни в Заполярье, чтобы население не сокращалось, а оставалось жить в регионе.

Подрастающее поколение

Многие задачи стратегического плана коррелируются с национальными проектами. Например, одно из важнейших направлений «На Севере – жить.2030» - это повышение рождаемости в Мурманской области. А этому способствует реализация определенных пунктов нацпроекта «Демография».

- Третий год в регионе предоставляется ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первенца, получателями которой сегодня являются свыше 4000 заполярных семей. Что важно, программу продлили в соответствии с планом «На Севере – жить.2030». В 2020 году ее размер составляет 17193 рубля. По итогам текущего года планируемое количество семей, получивших данную выплату на детей, родившихся в 2020 году, составит 827. Для сравнения: в прошлом году этим правом воспользовались 675 семей с первенцами, родившимися в 2019 году, – сообщил министр труда и социального развития Сергей Мякишев.

По его словам, в этом году величина прожиточного минимума, учитываемая при определении среднедушевого дохода семьи заявителя, выросла с 1,5 до двухкратной. Такой подход позволил большему количеству семей в Заполярье претендовать на социальную поддержку. Также с 1,5 до 3 лет увеличен возраст, до достижения которого семье предоставляется выплата на ребенка.

Одновременно 1116 семей Мурманской области получают еще один вид денежной выплаты в связи с рождением первенца – это так называемая «зарплата мамы» в размере 14 тысяч рублей. Общая сумма поддержки в этом случае составляет почти 32 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, с 2013 года в регионе предоставляется ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего или последующих детей. Так, этим правом воспользовались 4219 семей, в том числе 668 семей с детьми, родившимися в текущем году. Размер выплаты составляет 17 709 рублей. Общий процент достижения планового показателя составил 159,4%.

- На предоставление обеих выплат в 2020 году предусмотрено свыше 1,59 миллиарда рублей, фактический расход составляет 1,19 миллиарда рублей. В целом показатели регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей в Мурманской области» нацпроекта «Демография» будут выполнены, главное, что все положенные социальные выплаты семьи получат в срок, – сказал министр.

Куда ведет дорога

Жизнь на Крайнем Севере – испытание для людей. Правительством РФ в рамках развития Арктической зоны России было задано направление - улучшить инфраструктуру и логистику, чтобы поднять на качественно новый уровень определенные процессы. Например, чем лучше логистика, тем ниже цены на продукты, поставляемые в регион.

В правительстве Мурманской области особое внимание уделяют дорожной сети.

На развитие транспортной системы в 2021 году предусмотрено 6,2 миллиарда рублей. На 40% планируется рост средств на проведение ремонта муниципальных дорог. Субсидия будет распределена с учетом их протяженности и численности населения муниципальных образований. Это позволит привести в нормативное состояние более 60 км дорог местного значения. Губернатор акцентировал внимание участников заседания на том, что дорожные объекты, подлежащие ремонту, должны определить северяне. В качестве положительного примера Андрей Чибис привел опыт города Мурманска, где было проведено народное голосование для выявления проблемных участков дорог.

- Важно уделять внимание не только федеральным дорогам и межмуниципальным, но и сети внутри муниципалитетов, в том числе дворовым и междомовым проездам. В этом году мы проверили систему, когда сами жители выбирают, какие дороги отремонтировать. Она показала свою состоятельность, поэтому мы применим ее в следующем году, - отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Также есть в регионе и крупные проекты, которые уже реализуются или же находятся на низком старте. Один из таких – ремонт дороги из Мурманска в Териберку. Не обделены вниманием и вокзалы. Так, в аэропорту «Мурманск» появится новый терминал площадью около 6 тысяч квадратных километров – его строительство начнется в 2021 году, стоимость проекта - 1,7 миллиарда рублей. Более 2,8 миллиарда рублей из федерального бюджета получит аэропорт Мурманска на долгожданную модернизацию. До 2023 года на эти средства планируется провести реконструкцию перрона и рулежной дорожки, строительство патрульной дороги и аварийно-спасательной станции. Ждет преображение и главные ворота столицы Заполярья.

В 2021 году начнутся работы по строительству нового терминала аэропорта «Мурманск». Фото: Мария ПАШЕНКОВА

- Наш железнодорожный вокзал должен стать не только современным транспортно-пересадочным комплексом, но и одной из точек городского развития. На заседании Координационного совета начальников железных дорог был представлен проект реконструкции вокзального комплекса. Он предполагает слияние в единый узел железнодорожного, автобусного и морского вокзалов. Это преобразит всю центральную часть города и поможет «перезагрузить» сферу малого и среднего бизнеса области, потому что любая трансформация в сфере городской среды должна ориентироваться на другую экономику. И за счет связки между морем, центром города и железнодорожным вокзалом это реально, - сообщил Андрей Чибис.

Протянуть руку помощи

Никакие социальные программы невозможны без развития экономики. Мощный импульс Мурманская область получила за счет принятия стратегии развития Арктической зоны, ведь теперь арктические инвесторы могут рассчитывать на различные преференции.

- Пул проектов, которые уже нами рассмотрены и понятны, рассчитан на инвестиции объемом около 400 миллиардов рублей. Это показывает большой интерес к преференциям, которые нужны для ведения хозяйственной деятельности в Арктической зоне РФ. У правительства Мурманской области есть задачи: чтобы у инвесторов были земля и возможность подключить свои объекты к энергосистемам. Отдельно хочется поблагодарить Минобороны за то, что ведется инвентаризация земельных участков для передачи военных земель под гражданские нужды, - отметил Андрей Чибис.

Как отметил заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, Арктическая зона России стала крупнейшей в мире специальной экономической зоной почти в 5 миллионов квадратных километров. И здесь вводятся уникальные меры поддержки бизнеса.

- Преференции направлены не только на реализацию крупных финансовых проектов, но и малого и среднего бизнеса, который часто несет на себе социальную нагрузку. Одной из наиболее важных мер поддержки является субсидирование страховых взносов – в Арктике оно является лучшим в России: 7,5% вместо 30% для крупного бизнеса и 375% вместо 155% для малого и среднего бизнеса, - отметил Александр Крутиков. – Что важно: мы видим заявительный порядок, а не разрешительный - это значит, что оснований отказать претендующим на помощь государства нет. Доступ бизнеса к преференциям должен быть максимально простым и удобным. Мы будем и дальше совершенствовать их. Так, по предложению правительства Мурманской области мы готовим вместе с Минфином законопроект о дополнительных преференциях для действующих месторождений.

Так как вся Мурманская область входит в Арктическую зону России, получить поддержку могут все бизнесмены, которые зарегистрируют ООО или ИП в любом муниципалитете региона, где собираются работать. Консультацию, как обрести статус резидента, можно получить в управляющей компании территории опережающего развития.

- Важный момент – проект должен быть новый: или новый ОКВЭД для предпринимателя, или же должен быть объем инвестиций не менее 25% в случае, если бизнес развивается. Статус резидента получают те, кто инвестирует миллион рублей. Мер поддержки очень много: пониженный налог на прибыль первые пять лет, свободная таможенная зона, предоставление земельных участков без торгов, - рассказала вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

При этом в ближайшее время условия станут еще лояльнее.

- По поручению Михаила Владимировича Мишустина по результатам поездки в Мурманскую область Минвостокразвития разработало поправки в федеральный закон, которые позволят учитывать капитальные вложения со стороны потенциального резидента не только в недвижимое имущество, как установлено сейчас, но и в движимое имущество, которое будет являться основным средством резидента, - уточнила Ольга Кузнецова.

Помимо этого большое подспорье в воплощении планов предпринимателей - первая в российской Арктике территория опережающего развития. Сейчас в ней уже три резидента, но потенциал ТОР гораздо шире, и новые кандидаты уже находятся на рассмотрении.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Мурманской области Андрей ЧИБИС:

- Более детализирован план «На Севере - жить.2030» будет на ближайшие два-три года. Задача такая, чтобы помимо ресурсов и решений по национальным проектам, которые у нас есть, мы сделали в нашей области еще больше. Главное - переломить тенденцию к отъезду людей из Мурманской области. Это непростая задача, которую невозможно решить в ближайшие несколько лет, но мы должны к этому стремиться - привлекать на Север людей, создавать им достойные условия для жизни, обеспечить хорошее образование, медицинское обслуживание, дать возможность самореализации. И, конечно, обеспечить достойную жизнь и тем, кто уже отработал на благо и Мурманской области, и страны.

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