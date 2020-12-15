«На Севере – жить.2030» - разбираемся вместе с «Комсомолкой» в стратегическом плане

Стратегический план был принят на основе народной стратегии.

В конце прошлого года правительство Мурманской области утвердило стратегический план «На Севере – жить.2030», который основывался на народной стратегии. Он определяет, каким Заполярье будет через 10 лет. Хотя правильнее будет сказать, что он прописывает шаги, которые надо сделать, чтобы наш край процветал.

В большой степени достижение результатов невозможно без выполнения национальных проектов, утвержденных федеральным правительство.

Но в чем же заключается стратегический план, о котором так много говорят? Что такое «На Севере – жить.2030»? «Комсомольская правда»-Мурманск» подготовила проект «Заполярье будущего», который познакомит северян с важным документом для развития нашего региона. В нем вы прочитаете интервью с экспертами, узнаете о планах на ближайшее десятилетие и успешном выполнении национальных проектов в Мурманской области.

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